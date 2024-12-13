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Boeing инвестирует 1 млрд долларов на расширение производства 787 Dreamliner

Boeing инвестирует 1 млрд долларов на расширение производства 787 Dreamliner Американский авиастроительный концерн Boeing Co. инвестирует 1 млрд долларов в расширение производственного комплекса в Южной Каролине, где выпускаются самолеты 787 Dreamliner.
Бизнес
13 декабря 2024 г. 18:23
Boeing инвестирует 1 млрд долларов на расширение производства 787 Dreamliner

Американский авиастроительный концерн Boeing Co. инвестирует 1 млрд долларов в расширение производственного комплекса в Южной Каролине, где выпускаются самолеты 787 Dreamliner.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение концерна.

Отмечается, что расширение операций поможет Boeing в достижении целевых показателей производства этих лайнеров. Программа выпуска 787 Dreamliner предусматривает увеличение их производства до 10 самолетов в месяц к 2026 году.

К концу текущего года Boeing рассчитывает выйти на темпы производства до 5 лайнеров 787 Dreamliner в месяц.

Предприятие Boeing в Южной Каролине работает с 2009 года, в настоящее время на нем занято более 7,8 тыс. человек. Расширение операций, как ожидается, позволит дополнительно создать 500 рабочих мест на заводе в следующие пять лет.

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