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    BMW отзывает 139 тысяч авто в Китае

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Автопроизводитель из Германии BMW отзывает 139 тысяч автомобилей в Китае из-за вероятной неисправности в системе кондиционирования.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, отзыв коснётся некоторых моделей 3-series, которые были произведены в Китае или импортированы с 2005 по 2011 год.

    Компания проверит систему и при необходимости поменяет неисправные детали.

    Автопроизводитель пока официально не комментировал эту информацию.

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