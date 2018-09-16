BMW отзывает 139 тысяч авто в Китае

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Автопроизводитель из Германии BMW отзывает 139 тысяч автомобилей в Китае из-за вероятной неисправности в системе кондиционирования.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, отзыв коснётся некоторых моделей 3-series, которые были произведены в Китае или импортированы с 2005 по 2011 год.

Компания проверит систему и при необходимости поменяет неисправные детали.

Автопроизводитель пока официально не комментировал эту информацию.