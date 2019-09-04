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Замминистра: Благоприятная среда в Азербайджане стимулирует деятельность предпринимателей

Благоприятная среда в Азербайджане стимулирует работу бизнесменов

"Мебельная промышленность является одной из ведущих отраслей промышленности, в этой области достигнут значительный прогресс".

Как сообщает Report, об этом замминистра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов заявил на открытии предприятия по производству мебели в Хырдалане.

Он подчеркнул, что за семь месяцев этого года ненефтяная промышленность страны выросла на 15,8 процента, а мебельная промышленность - на 33,6 процента.

По словам Мамедова, благоприятная среда, созданная сегодня в стране, стимулирует деятельность предпринимателей: "С запуском новых предприятий открываются новые рабочие места. Это показатель того, что мы достигли наших целей".

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