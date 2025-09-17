Бизнес-совет Азербайджана и ОАЭ займется совместными проектами

Азербайджан и ОАЭ создали совместный бизнес-совет, он будет заниматься реализацией совместных проектов.

Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Азербайджана.

В связи с этим KOBİA и Федерация торгово-промышленных палат ОАЭ подписали Меморандум о взаимопонимании.

В рамках новой платформы сотрудничества будут направлено на организацию различных мероприятий для предпринимателей по изучению возможностей взаимных инвестиций, реализации совместных проектов и расширению экспортно-импортных отношений.

Бизнес-советом будут руководить сопредседатели от обеих стран, и в нем будут представлены компании, представляющие различные секторы экономики.