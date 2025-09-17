Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Бизнес-совет Азербайджана и ОАЭ займется совместными проектами

    Бизнес
    • 17 сентября, 2025
    • 18:09
    Бизнес-совет Азербайджана и ОАЭ займется совместными проектами

    Азербайджан и ОАЭ создали совместный бизнес-совет, он будет заниматься реализацией совместных проектов.

    Об этом Report сообщили в Агентстве  по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Азербайджана.

    В связи с этим KOBİA и Федерация торгово-промышленных палат ОАЭ подписали Меморандум о взаимопонимании. 

    В рамках новой платформы сотрудничества будут направлено на организацию различных мероприятий для предпринимателей по изучению возможностей взаимных инвестиций, реализации совместных проектов и расширению экспортно-импортных отношений.

    Бизнес-советом будут руководить сопредседатели от обеих стран, и в нем будут представлены компании, представляющие различные секторы экономики.

    Azərbaycan və BƏƏ arasında Birgə Biznes Şurası yaradılıb
    Azerbaijan, UAE establish Joint Business Council

