Бизнес-миссия предприятий Башкортостана посетит Азербайджан в середине февраля

В середине февраля 2022 года планируется визит бизнес-миссии предприятий Башкортостана в Азербайджан

В середине февраля 2022 года планируется визит бизнес-миссии предприятий Башкортостана в Азербайджан. Как передает Report со ссылкой на Торговое представительство РФ в Азербайджане, этот вопрос обсуждался в ходе совещания торгового представителя России в Азербайджане Руслана Мирсаяпова с руководством министерства внешнеэкономических связей и Центра поддержки экспорта Республики Башкортостан.

Отмечается, что заявки на участие в бизнес-миссии в Азербайджан подали 17 предприятий в различных сферах, как например производство авиационной продукции, полимерных упаковок, масел, химических реагентов, зерновых и других.

Программой бизнес-миссии предусмотрены В2В встречи, посещение азербайджанских предприятий, переговоры и консультации в Торгпредстве России и представительстве Российского экспортного центра в Азербайджане.