Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    BİAF 2025: там, где классика встречает современность программа второго уикенда

    Бизнес
    • 13 октября, 2025
    • 10:00
    BİAF 2025: там, где классика встречает современность программа второго уикенда

    Второй уикенд Международного фестиваля искусств в Баку (BİAF), проводимого при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры Азербайджана, предложит своим зрителям насыщенную музыкально-театральную программу. С 7 по 9 ноября зрители смогут насладиться шедеврами классической музыки и выдающимися образцами современной драматургии. Азербайджанская государственная филармония имени Муслима Магомаева и Азербайджанский государственный музыкальный театр станут площадками для ярких событий мирового уровня.

    Баку - культурное сердце Каспия, место, где Восток встречается с Западом. Когда-то важный узел Великого Шёлкового пути, сегодня город продолжает объединять народы и вдохновлять своим наследием. BIAF 2025 станет новым символом этого единения, соединяя мировое искусство с богатой азербайджанской культурой. Кроме того, фестиваль имеет особое значение для города: он повышает туристический потенциал Баку, способствует развитию международных связей и дарит гостям и жителям столицы уникальный культурный опыт.

    Программа второго уикенда

    7 ноября (пятница)

    Гала-концерт, посвященный 100-летию легендарного скрипача Юлиана Ситковецкого

    Программа второго уикенда откроется незабываемым музыкальным вечером в Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева. Дмитрий Ситковецкий, прославленный скрипач, дирижер и композитор, подготовил специальную программу к столетию со дня рождения своего отца, легендарного музыканта Юлиана Ситковецкого, чье исполнение произведений Баха и Паганини служат эталоном для молодого поколения. В концерте также примут участие победители международных конкурсов, талантливые исполнители из разных стран мира: Лиана Гурджия, Аяка Учио, Незрин Асланлы и Мурад Адигезалзаде. Этот праздничный вечер соединит разные поколения и страны через прекрасную музыку и семейные воспоминания.

    Начало концерта - в 20:00.

    8 и 9 ноября (суббота и воскресенье)

    "Гамлет, принц датский" мировых легенд Робера Лепажа и Гийома Коте

    8 и 9 ноября в Азербайджанском государственном музыкальном театре зрители смогут увидеть хореографическую интерпретацию пьесы Шекспира "Гамлет, принц датский", созданную известными канадскими мастерами: культовым режиссером Робером Лепажем, а также хореографом и танцовщиком Гийомом Коте.

    Это совместный проект компаний Ex Machina и Côté Danse, где классическая драма оживает через мощь движения, современные технологии и иллюзии, погружая каждого в сложный и противоречивый мир героев. Постановка, уже покорившая публику Торонто, Чикаго и Монреаля, сочетает балетную грацию с театральным авангардом: без единого слова, но с целой гаммой ярких эмоций, от тихой меланхолии до импульсивного порыва.

    Начало спектаклей - в 19:00.

    Каждое мероприятие BİAF 2025 открывает новые грани искусства.

    Полная программа фестиваля доступна на сайте https://www.biaf.az/

    Не упустите шанс стать свидетелем этого грандиозного культурного события!

    BİAF 2025 Азербайджанская государственная филармония Азербайджанский государственный музыкальный театр
    Фото
    BİAF 2025: klassikanın müasir incəsənətlə qovuşduğu məkan 2-ci həftəsonunun proqramı

    Последние новости

    10:40

    С 2028 года из Азербайджана будет ежегодно перевозиться 5 млн тонн грузов по коридору "Север-Юг"

    Внешняя политика
    10:34

    Вице-премьер: Азербайджан верен принципам взаимопонимания в отношениях с Ираном и Россией

    Внутренняя политика
    10:34

    Строительство нового моста через реку Араз завершится к концу года

    Внешняя политика
    10:34

    Вице-премьер: Объем грузоперевозок по коридору "Север-Юг" увеличился на 8,3%

    Внутренняя политика
    10:32

    В Карабахском университете проходит церемония открытия Дня духовных ценностей

    Внутренняя политика
    10:32

    Европейские институты в Брюсселе - в центре нескольких шпионских скандалов

    Аналитика
    10:32

    Цена на золото достигла рекордных значений на фоне новостей из США и Китая

    Финансы
    10:14

    В Исламабаде проходит встреча спикеров парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции

    Внешняя политика
    10:12

    Турецкая компания оборонной промышленности создала дочернее предприятие в Азербайджане

    Бизнес
    Лента новостей