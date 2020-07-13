Безработица в России выросла

Последний раз уровень безработицы в РФ превышал 6 % в марте 2012 года

Безработица в РФ, по предварительным данным, ускорилась до 6,3 %.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"К концу 2021 года уровень безработицы должен снизиться ниже 5 % - это ключевой индикатор исполнения Общенационального плана действий, - то есть найти приемлемую безопасную зону. В июне сейчас цифр еще нет, они должны появиться в ближайшее время, но, по оценке, уровень безработицы скорее 6,3 %, то есть это снижение почти на полтора процентных пункта нужно обеспечить", — сказал Белоусов в ходе заседания президентского совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Как сообщалось, уровень безработицы в мае вырос до 6,1 %, с 5,8 % в апреле и 4,7 % в марте.

Последний раз уровень безработицы в РФ превышал 6 % в марте 2012 года.