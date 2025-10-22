Бездымная трансформация: от риска к альтернативе

Каждый год, в третий четверг ноября, мир отмечает Международный день отказа от курения (Don't Smoke Day). Эта инициатива была запущена Американским онкологическим обществом (American Cancer Society) в 1977 году и стала первым глобальным призывом к осознанному отказу от табака.

Десять лет спустя, в 1987 году, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) учредила еще одну дату - Всемирный день без табака (World No Tobacco Day), который ежегодно проходит 31 мая.

Обе эти кампании, охватывающие миллионы людей по всему миру, преследуют одну цель - помочь курильщикам сделать шаг к жизни без табака.

Государства также активно включаются в борьбу с вредной привычкой. Одни строго регулируют продажу сигарет и запрещают курение в общественных местах, другие повышают налоги на табачные изделия, третьи создают программы поддержки для тех, кто решил бросить курить.

Однако, несмотря на усилия национальных правительств и международных организаций, курильщики по-прежнему составляют почти пятую часть населения Земли.

По данным ВОЗ, число потребителей табака в мире сократилось с 1,38 млрд человек в 2000 году до 1,25 млрд в 2025 году. Это заметное снижение, но говорить о скором завершении "табачной эпохи" пока рано.

Более того, радикальные запретительные меры порой имеют и побочные эффекты: легальная табачная продукция дорожает и становится менее доступной, что подталкивает людей к контрабандным и контрафактным сигаретам. Это, в свою очередь, уменьшает налоговые поступления и увеличивает риски распространения тяжелых заболеваний.

Масштабы вреда курения трудно переоценить - особенно если учитывать, что около 80% всех курильщиков живут в странах с развивающейся экономикой, где системы здравоохранения нередко сталкиваются с ограниченными ресурсами и повышенной уязвимостью населения.

Если не бросаете, меняйтесь

Когда убедить человечество отказаться от вековой привычки не удается, на первый план выходит другой путь - снижение вреда.

"Если вы не курите - не начинайте, если курите - бросайте, если не бросаете - меняйтесь", - этот призыв стал философией компании Philip Morris International (PMI), мирового лидера в производстве потребительских товаров.

Как можно уменьшить вред от табака, если полностью отказаться от него не получается? В PMI уверены, что альтернатива существует и предлагают бездымную табачную продукцию как более безопасный выбор для взрослых курильщиков.

Эта позиция основана не на лозунгах, а на многолетних научных исследованиях, в которых участвуют более 1 400 ученых, инженеров и технических специалистов. Компания вложила около 14 млрд долларов в разработку, инновации и коммерциализацию бездымных технологий, стремясь найти тонкий баланс между интересами здравоохранения и бизнеса.

Сегодня более 99% всех R&D-инвестиций PMI направлены именно на создание бездымных продуктов. Их доля уже превышает 40% валовых доходов компании, что свидетельствует о масштабной трансформации в табачной индустрии.

По данным компании, свыше 40 млн человек по всему миру уже сделали выбор в пользу бездымных решений PMI.

Флагман бездымной табачной продукции – IQOS занимает около 70% мирового рынка нагреваемого табака и по стоимости бренда уже обошел даже легендарный Marlboro.

"Мы понимаем, что не существует универсального продукта, который подошел бы всем. Поэтому наш мультикатегорийный портфель предлагает взрослым курильщикам широкий выбор бездымных решений, адаптированных под индивидуальные привычки и образ жизни", - отметил Христос Кирицис, региональный вице-президент PMI по категории бездымных продуктов.

Нет дыма без огня

Современные исследования показывают, что уровень вредных и канцерогенных веществ в бездымных табачных продуктах на 95% ниже, чем в сигаретном дыме.

Это особенно важно, если учесть, что ежегодно от рака легких страдают более двух миллионов человек, и около 85% из них являются курильщиками традиционных сигарет.

Производители полагают, что число людей, готовых перейти на менее вредные альтернативы, может значительно увеличиться, если правительства и регулирующие органы поддержат подобные решения.

Так, по данным Министерства здравоохранения Японии, после появления на рынке бездымных табачных изделий распространенность курения в стране снизилась почти на 50%.

В Швеции, где такие продукты также широко доступны, доля курильщиков упала до 5% населения.

Шведский опыт вдохновил и Новую Зеландию, где власти сделали ставку на стимулирование бездымных альтернатив. Результат не заставил себя ждать: уже к 2024 году традиционные сигареты употребляли менее 7% взрослых жителей страны, а к 2030 году Новая Зеландия намерена стать полностью "бездымной".

Схожий подход применяют и в Великобритании, где правительство не только регулирует рынок, но и активно информирует граждан о рисках и преимуществах никотиносодержащих продуктов, поощряя переход к ним тех, кто пока не готов полностью отказаться от курения.

В странах же, где бездымные продукты запрещены - среди них Турция, Индия, Вьетнам и Таиланд - уровень употребления традиционных сигарет остается стабильным или снижается незначительно, утвер.

Впрочем, скептицизм, с которым пока воспринимаются бездымные альтернативы курению, понять можно. Любая технологическая новинка когда-то встречала сомнение - будь то первый телефон, автомобиль или самолет. Сегодня то же происходит с нагреваемым табаком.

В Philip Morris International уверены: время работает на инновации. И уже в обозримом будущем бездымные продукты вытеснят традиционные сигареты с рынка. По прогнозам компании, к 2030 году две трети ее доходов будут приходиться именно на этот сегмент.