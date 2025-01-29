Бернар Арно за один день потерял $11 млрд из-за падения котировок LVMH

Бернар Арно опустился на одну строчку в списке самых богатых людей мира по версии Forbes после публикации слабого финансового отчета его компании LVMH Moet Hennessy.

Бернар Арно опустился на одну строчку в списке самых богатых людей мира по версии Forbes после публикации слабого финансового отчета его компании LVMH Moet Hennessy.

Как передает Report об этом сообщает Интерфакс.

По данным Forbes, состояние Арно за день упало на $11 млрд, тогда как Ларри Эллисон, глава Oracle Corp., разбогател на $6 млрд, поднявшись на четвертое место в рейтинге миллиардеров и оттеснив Арно на пятую позицию.

LVMH, крупнейший мировой производитель товаров класса "люкс", сократил чистую прибыль в 2024 году на 17%, выручку - на 2%. При этом органический рост выручки (без учета изменения курсов валют и покупки/продажи бизнеса) в прошлом году составил 1%, несмотря на сложную экономическую и геополитическую ситуацию.

Акции LVMH в Париже дешевеют на 5,3%. За последние 12 месяцев капитализация компании уменьшилась на 4%, до 375 млрд евро.