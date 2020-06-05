Bentley сократит свой штат почти на 25%

Британский автоконцерн Bentley намерен уволить порядка четверти своего штата сотрудников, чтобы сократить расходы из-за простоя производственных мощностей в связи с пандемией.

Как передает Report, об этом сообщила в пятницу газета Financial Times.

По ее сведениям, под сокращение подпадет 1 тыс. человек из 4,2 тыс. сотрудников компании. "Наши доходы уже сократились на 25%, и у нас осталось только полгода, чтобы это компенсировать, так что будет сложно получить приемлемую прибыль в этом году", - приводит издание слова главного исполнительного директора компании Эдриана Холлмарка.

Bentley стал уже третьим британским автопроизводителем, который идет на увольнение части персонала для оптимизации расходов при текущем кризисе в отрасли. Ранее о массовых увольнениях объявили Mclaren и Aston Martin.

По данным британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT), в апреле производство автомашин в Великобритании практически прекратилось: с конвейеров сошли всего 197 машин, что на 99,7% меньше, чем за тот же период предыдущего года, а по всей территории Соединенного Королевства было продано чуть более 4 тыс. новых автомобилей. В мае ситуация с продажами несколько улучшилась, тем не менее этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упал на 90%.