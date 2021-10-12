Белорусские компании будут представлены на выставке Baku Build

Экспозиция Made in Belarus будет представлена на 26-й Международной специализированной строительной выставке Baku Build, которая пройдет с 20 по 22 октября 2021 года в Баку

Экспозиция Made in Belarus будет представлена на 26-й Международной специализированной строительной выставке Baku Build, которая пройдет с 20 по 22 октября в Баку.

Как передает Report со ссылкой на посольство Беларуси в Азербайджане, на выставке примут участие пять компаний из Беларуси, демонстрирующие продукцию и услуги, необходимые для развития строительной отрасли в Азербайджане.

Компания «Энергокомплект» представит на выставке кабельную продукцию и провода различной спецификации. Предприятия производственного объединения «Белэнерго» – «Белэнергоремналадка» и «Белэлектромонтажналадка» продемонстрируют технологии для обеспечения надежной и экономичной работы объектов энергетики, измерительную технику, средства автоматизации, вакуумные выключатели и другое оборудование. Научно-производственное общество «ОКБ ТСП» предложит собственную инновационную технологию возведения арочных конструкций для объектов различного назначения, разработанную специалистами компании «СпецМашиностроение», которая входит в состав «ОКБ ТСП». С использованием данной технологии компания уже построила 19 промышленных зданий в Азербайджане. «БЕЛГАЗСТРОЙ» – Управляющая компания холдинга» презентует услуги по строительству и монтажу инженерной, инженерной и транспортной, а также магистральной и инженерной инфраструктуры. Предприятие принимает участие в выставке в дистанционном формате.

Отношения между Беларусью и Азербайджаном динамично развиваются и отличаются высоким уровнем взаимовыгодного сотрудничества. Товарооборот по итогам 2020 года составил 447, 1 млн. долларов США. Лидером производственной кооперации двух стран является Гянджинский автомобильный завод. С 2007 года там собрано более 12 тыс. тракторов «Беларусь» различных модификаций и специальной техники на их базе. Освоена сборка электробусов и зерноуборочных комбайнов.

Организации строительного комплекса Беларуси за первый квартал 2021 года поставили в Азербайджан продукции на сумму более 3,5 миллиона долларов. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Основу экспорта организаций строительной отрасли Беларуси в Азербайджан в этот период составили железобетонные конструкции и металлоконструкции, оборудование и запчасти.