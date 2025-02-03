Бельгийская торговая миссия посетит Азербайджан

В Баку с 16 по 19 февраля состоится визит торговой миссии Бельгии в Азербайджан.

Визит торговой миссии Бельгии в Азербайджан намечен на 16-19 февраля.

Как передает Report, об этом сообщил в социальных сетях председатель Совета директоров Бельгийско-азербайджанской торговой палаты (Belgazercom) Стеф Горис.

Он отметил, что организация была создана 11 декабря 2024 года и насчитывает около 20 бельгийских и трех азербайджанских членов. Палата управляется Советом директоров, в который входят четыре бельгийских предпринимателя.

"Нашим первым мероприятием станет предстоящий визит Совета директоров Belgazercom в Азербайджан 16 февраля, который продлится до 19 февраля", - написал Горис.

По его словам, к данной торговой миссии могут присоединиться все заинтересованные бельгийские компании, поскольку в рамках визита будут организованы целевые B2B-встречи с азербайджанскими предприятиями.

В ходе визита в Баку Совет директоров Belgazercom проведет встречи с руководством Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO), а также Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBIA).

Кроме того, в посольстве Бельгии в Азербайджане состоятся обсуждения, посвященные конкретным бизнес-интересам и возможностям компаний-участников.