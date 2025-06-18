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Bazarstore оштрафован за обман потребителей

Bazarstore оштрафован за обман потребителей Bazarstore оштрафован за обман потребителей
Бизнес
18 июня 2025 г. 15:05
Bazarstore оштрафован за обман потребителей

Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком составило протокол об административном правонарушении в отношении сети супермаркетов Bazarstore.

Об этом Report сообщили в Госагентстве.

В ходе проверки было выявлено, что компания продавала товары по ценам, превышающим указанные на ценниках. Данное нарушение квалифицировано как административное правонарушение в соответствии со статьей 447.0.1 Кодекса об административных проступках (обман потребителя в небольшом размере относительно цены товара).

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