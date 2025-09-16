База данных GS1 Azerbaijan интегрирована в портал Azexport

Между порталом Azexport, оператором которого является Центр анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК), и GS1 Azerbaijan обеспечен автоматизированный обмен данными на основе подписанного между двумя структурами Меморандумf о взаимопонимании.

Как сообщает Report со ссылкой на центр, стартовали технические работы для более быстрого и удобного добавления данных местных компаний из базы GS1 Azerbaijan в Azexport.

Руководитель Azexport Айхан Гадашов отметил, что интеграция предоставляет новые возможности не только производителям, но и потребителям.

Так, теперь потребители могут получить подробную информацию о продукте через раздел "Поиск по GTIN (Глобальный идентификационный номер товара)" на портале. Эта информация включает название продукта, изображение, единицу измерения, количество, тип упаковки, классификацию, название производителя и номер ИНН.