    Бизнес
    • 16 сентября, 2025
    • 16:45
    База данных GS1 Azerbaijan интегрирована в портал Azexport

    Между порталом Azexport, оператором которого является Центр анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК), и GS1 Azerbaijan обеспечен автоматизированный обмен данными на основе подписанного между двумя структурами Меморандумf о взаимопонимании.

    Как сообщает Report со ссылкой на центр, стартовали технические работы для более быстрого и удобного добавления данных местных компаний из базы GS1 Azerbaijan в Azexport.

    Руководитель Azexport Айхан Гадашов отметил, что интеграция предоставляет новые возможности не только производителям, но и потребителям.

    Так, теперь потребители могут получить подробную информацию о продукте через раздел "Поиск по GTIN (Глобальный идентификационный номер товара)" на портале. Эта информация включает название продукта, изображение, единицу измерения, количество, тип упаковки, классификацию, название производителя и номер ИНН.

