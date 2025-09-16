İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    16 sentyabr, 2025
    GS1 Azerbaijan məlumat bazası Azexport portalına inteqrasiya olunub

    İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin (İİTKM) operatoru olduğu "Azexport" portalı ilə "GS1 Azerbaijan" arasında avtomatlaşdırılmış məlumat mübadiləsi təmin olunub. 

    "Report" Mərkəzə istinadən xəbər verir ki, inteqrasiyanın nəticəsi olaraq, yerli şirkətlərin "GS1 Azerbaijan" bazasındakı məlumatlarının daha sürətli və rahat şəkildə "Azexport"a əlavə edilməsi üçün texniki işlərə start verilib.  Bu tədbir portalla "GS1 Azerbaijan" arasında imzalanmış Anlaşma Memorandumuna əsaslanır.

    "Azexport"un rəhbəri Ayxan Qədəşov bildirib ki, inteqrasiya istehsalçılarla yanaşı, istehlakçılara da yeni imkanlar təqdim edir. Belə ki, artıq istehlakçılar portalda "GTIN (Əmtəənin Qlobal İdentifikasiya Nömrəsi) üzrə axtarış" bölməsi vasitəsilə '476' ilə başlayan nömrəni daxil etməklə məhsul haqqında ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. Bu məlumatlara məhsulun adı, şəkli, ölçü vahidi, miqdarı, qablaşdırma növü, təsnifatı, istehsalçının adı və VÖEN nömrəsi daxildir.

    A.Qədəşov əlavə edib ki, növbəti mərhələdə "GS1 Azerbaijan" tanınma nişanı məhsul məlumat panelində göstəriləcək, bu da rəqəmsal məlumatların təhlükəsizliyini və etibarını artıracaq, portalın məlumat bazasını genişləndirəcək.

    База данных GS1 Azerbaijan интегрирована в портал Azexport

