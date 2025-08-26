Банк США предоставит инструменты для финансовой поддержки азербайджанских проектов

Экспортно-импортный банк США (US EXIM Bank) предоставит инструменты для финансовой поддержки проектов Азербайджана в сфере энергетики, "зеленого перехода", транслогистики и инноваций.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на специальном заседании Кабинета министров, посвященном визиту президента Ильхама Алиева в США.

"В ходе совместной с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) встречи с президентом и генеральным советником председателя US EXIM Bank в рамках рабочего визита президента Ильхама Алиева в США состоялись плодотворные обсуждения, посвященные достижениям в области экономического развития и диверсификации в Азербайджане, а также новым перспективам, открывающимся для реализации крупных инвестиционных проектов", - отметил он.