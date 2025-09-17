Баку обсуждает с Минском расширение сотрудничества в ряде областей

Азербайджан и Беларусь обсудили возможности расширения экономико-торговых отношений в сферах промышленности, фармацевтики, сельского хозяйства.

Как сообщает Report, эти обсуждения прошли на встрече первого заместителя министра экономики Эльнура Алиева с заместителем министра промышленности Беларуси Денисом Бакеем.

На встрече, в целом, обсуждены перспективные направления экономических отношений. На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.