    Баку обсуждает с Минском расширение сотрудничества в ряде областей

    Бизнес
    • 17 сентября, 2025
    • 17:46
    Баку обсуждает с Минском расширение сотрудничества в ряде областей

    Азербайджан и Беларусь обсудили возможности расширения экономико-торговых отношений в сферах промышленности, фармацевтики, сельского хозяйства.

    Как сообщает Report, эти обсуждения прошли на встрече первого заместителя министра экономики Эльнура Алиева с заместителем министра промышленности Беларуси Денисом Бакеем.

    На встрече, в целом, обсуждены перспективные направления экономических отношений. На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

