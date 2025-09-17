Баку обсуждает с Минском расширение сотрудничества в ряде областей
Бизнес
- 17 сентября, 2025
- 17:46
Азербайджан и Беларусь обсудили возможности расширения экономико-торговых отношений в сферах промышленности, фармацевтики, сельского хозяйства.
Как сообщает Report, эти обсуждения прошли на встрече первого заместителя министра экономики Эльнура Алиева с заместителем министра промышленности Беларуси Денисом Бакеем.
На встрече, в целом, обсуждены перспективные направления экономических отношений. На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Последние новости
18:05
Симонян и Су Хуэй обсудили вопросы нормализацию между Ереваном и БакуВнешняя политика
18:01
В Азербайджане создадут рабочую группу для устранения трудностей в реинтеграции наркомановВнутренняя политика
17:56
Лукашенко: Будущим президентом Беларуси должен стать крепкий мужикВ регионе
17:51
Количество банковских счетов азербайджанского бизнеса увеличилось почти на 24%Финансы
17:48
ЕК предложила санкции против 10 представителей руководства ХАМАСДругие страны
17:46
Баку обсуждает с Минском расширение сотрудничества в ряде областейБизнес
17:45
В Азербайджане принята шестилетняя программа противодействия наркоугрозеДругие
17:43
В Иране создадут cовет по поддержке возвращения иранцев из-за рубежаВ регионе
17:42