    Бизнес
    • 17 сентября, 2025
    • 15:13
    Баку на следующей неделе примет международный форум AIIF-2025

    Под патронажем президента Азербайджана Ильхама Алиева 22-23 сентября в Баку пройдет 1-й Азербайджанский международный инвестиционный форум (1st Azerbaijan International Investment Forum – "AIIF-2025").

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO).

    Форум организован Министерством экономики, AZPROMO при стратегическом партнерстве Европейского Дома – "Ambrosetti" (TEHA). Мероприятие соберет государственных чиновников, бизнес-лидеров и международных инвесторов со всего мира.

    Форум представляет уникальную платформу для изучения инвестиционных возможностей стран, расположенных на стратегическом перекрестке Востока и Запада, и формирования будущего глобальной торговли и устойчивых цепочек поставок. На двухдневном форуме будут обсуждаться перспективы регионального сотрудничества и инвестиций в сферах энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства, цифрового развития, здравоохранения и недвижимости.

    форум Баку инвестиции
    Gələn həftə Bakıda 1-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu başlayır
    Baku to host international forum AIIF-2025 next week

