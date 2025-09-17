Баку на следующей неделе примет международный форум AIIF-2025

Под патронажем президента Азербайджана Ильхама Алиева 22-23 сентября в Баку пройдет 1-й Азербайджанский международный инвестиционный форум (1st Azerbaijan International Investment Forum – "AIIF-2025").

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Форум организован Министерством экономики, AZPROMO при стратегическом партнерстве Европейского Дома – "Ambrosetti" (TEHA). Мероприятие соберет государственных чиновников, бизнес-лидеров и международных инвесторов со всего мира.

Форум представляет уникальную платформу для изучения инвестиционных возможностей стран, расположенных на стратегическом перекрестке Востока и Запада, и формирования будущего глобальной торговли и устойчивых цепочек поставок. На двухдневном форуме будут обсуждаться перспективы регионального сотрудничества и инвестиций в сферах энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства, цифрового развития, здравоохранения и недвижимости.