Баку и Исламабад проведут в сентябре бизнес-форум

Азербайджано-пакистанский бизнес-форум состоится в Баку 16 сентября

Азербайджано-пакистанский бизнес-форум состоится в Баку 16 сентября.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ.

“Посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов в понедельник встретился с федеральным министром приватизации, членом Совета по инвестициям Пакистана Абдулом Алимом Ханом, с которым обсудил вопросы двустороннего сотрудничества. Стороны также провели обмен мнениями по поводу бизнес-форума, который пройдет в Баку 16 сентября”, - отмечают издания.

Хан отметил, что предстоящий бизнес-форум нацелен на содействие развитию деловой активности между Пакистаном и Азербайджаном. Ожидается, что его проведение расширит возможности двух стран для инвестирования в различные сектора и продвижения совместных проектов.

По словам министра, Пакистан и Азербайджан могут инвестировать в продовольственную безопасность, в сферу IT, здравоохранение, сельское хозяйство и в другие сектора.

“Турция, Азербайджан и Пакистан вместе могут сыграть значительную роль в развитии региона, для чего необходимо реализовать повестку дня взаимных инвестиций и сотрудничества", - отметил Хан.

Дипломат, в свою очередь, отметил, что Азербайджан может инвестировать в Пакистане в сектор сжиженного природного газа, карбамида, электроэнергетики и другие отрасли.

"На встрече с послом Азербайджана было принято решение, что Абдул Алим Хан и Джам Камал Хан [федеральный министр торговли] возглавят пакистанскую делегацию, которая примет участие на бизнес-форуме", - говорится в информации.