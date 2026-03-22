Бакинский аэропорт признан лучшим в Центральной Азии и СНГ

Международный аэропорт Гейдар Алиев вновь подтвердил статус ведущего авиаузла региона, став победителем престижной премии "Skytrax World Airport Awards 2026" в номинации "Лучший аэропорт Центральной Азии и СНГ".

Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе аэропорта.

Награда была вручена 18 марта в Лондоне в рамках выставки "Passenger Terminal Expo World" (PTE World).

Премия World Airport Awards считается одной из самых авторитетных в мировой авиационной отрасли и определяется на основе крупнейшего ежегодного независимого опроса пассажиров. С 1999 года в рамках исследования оценивается качество обслуживания в более чем 565 аэропортах по всему миру.

При оценке учитываются все ключевые этапы пассажирского опыта - от регистрации и прохождения контроля безопасности до транзитных зон, сервисов, торговых площадок и процесса посадки.

Отмечается, что регулярное получение данной награды подтверждает высокий уровень обслуживания, устойчивую стратегию развития и лидерские позиции аэропорта в регионе. Современная инфраструктура, ориентированность на пассажиров и внедрение инновационных технологий позволяют ему укреплять статус одного из ключевых авиационных хабов региона.