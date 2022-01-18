Губернатор: Астраханская область намерена укреплять торговые связи с Азербайджаном

Открытие Астраханского делового центра в Баку будет способствовать дальнейшему росту торговых связей Астрахани с Азербайджаном.
Как передает Report, об этом губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин написал на своей странице в Instagram, подводя итоги его встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
"Отдельно остановились на вопросе внешней торговли. По итогам 11 месяцев прошлого года наш внешнеторговый оборот составил 979 млн долларов США и вырос более чем на 12%. Для его увеличения в планах открытие фирменных магазинов астраханской продукции в Азербайджане. Обсуждаем с казахстанскими партнерами создание в Астрахани центра приграничной торговли. В Баку мы открыли Астраханский деловой центр. Его работа будет содействовать росту наших торговых связей с Азербайджаном", - написал Бабушкин.
Как заявил губернатор, одним из главных вопросов также является развитие МТК "Север - Юг" и привлечение инвестиций в Каспийский кластер.
9 декабря в Баку состоялось официальное открытие Делового центра Астраханской области Российской Федерации. В открытии центра приняли участие заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.