    Б.Мурадова: Группа предпринимательниц из разных стран скоро посетит Азербайджан

    Бизнес
    • 12 марта, 2026
    • 23:05
    Б.Мурадова: Группа предпринимательниц из разных стран скоро посетит Азербайджан

    В рамках достигнутых в США соглашений в ближайшее время Азербайджан посетит большая группа иностранных женщин-предпринимателей.

    Об этом американскому бюро Report заявила председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана Бахар Мурадова.

    Она также рассказала о встрече с предпринимательницами в США. По словам главы Госкомитета, стимулирование женского бизнеса является важным для социально-экономического, устойчивого и инклюзивного развития любого общества:

    "Женщины обладают огромным потенциалом для создания ценности, производства продукции, построения отношений и создания сетей. Данную тенденцию можно наблюдать в Азербайджане. В нашей стране 23-25% средних и малых предприятий принадлежат женщинам. Эти связи открывают новые направления, создавая возможности для сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Мы хотим поделиться своим опытом и поучиться у них", - сказала она.

