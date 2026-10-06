AZSTAND и TSE расширят сотрудничество в сфере ИИ и кибербезопасности

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) и Турецкий институт стандартов (TSE) подписали план действий на 2026-2027 годы, предусматривающий развитие сотрудничества в области искусственного интеллекта и других сферах.

Как сообщает Report со ссылкой на AZSTAND, документ подписан в Париже на встрече делегации института с представителями TSE в рамках ежегодного собрания Международной организации по стандартизации (ISO).

План направлен на развитие сотрудничества и расширение совместной деятельности по новым направлениям с учетом современных вызовов и приоритетов.

В частности, предусмотрено сотрудничество в области искусственного интеллекта, систем управления кибербезопасностью, халал-сертификации, управления выбросами парниковых газов и других сферах.

Документ предусматривает обмен опытом и знаниями по этим направлениям, организацию обучения с участием специалистов, а также совместную работу в области стандартизации.