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    AZSTAND и TSE расширят сотрудничество в сфере ИИ и кибербезопасности

    Бизнес
    • 06 октября, 2026
    • 12:45
    AZSTAND и TSE расширят сотрудничество в сфере ИИ и кибербезопасности

    Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) и Турецкий институт стандартов (TSE) подписали план действий на 2026-2027 годы, предусматривающий развитие сотрудничества в области искусственного интеллекта и других сферах.

    Как сообщает Report со ссылкой на AZSTAND, документ подписан в Париже на встрече делегации института с представителями TSE в рамках ежегодного собрания Международной организации по стандартизации (ISO).

    План направлен на развитие сотрудничества и расширение совместной деятельности по новым направлениям с учетом современных вызовов и приоритетов.

    В частности, предусмотрено сотрудничество в области искусственного интеллекта, систем управления кибербезопасностью, халал-сертификации, управления выбросами парниковых газов и других сферах.

    Документ предусматривает обмен опытом и знаниями по этим направлениям, организацию обучения с участием специалистов, а также совместную работу в области стандартизации.

    AZSTAND и TSE расширят сотрудничество в сфере ИИ и кибербезопасности
    AZSTAND и TSE расширят сотрудничество в сфере ИИ и кибербезопасности
    Искусственный интеллект (ИИ) Киберпреступность (кибермошенничество) Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND)
    Фото
    Azərbaycan və Türkiyə standartlaşdırma üzrə birgə Fəaliyyət Planı imzalayıb
    Фото
    Azerbaijan, Türkiye expand cooperation in standardization
    44 - Tezliklə
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