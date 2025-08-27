AZSTAND аккредитован на международном уровне
- 27 августа, 2025
- 13:48
Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) получил международную аккредитацию.
Как сообщает Report, орган по сертификации систем менеджмента AZSTAND был аккредитован на международном уровне Центром аккредитации Узбекистана (O'ZAKK).
По данным, на основании результатов аудита по оценке соответствия, проведенного O'ZAKK, AZSTAND расширил область аккредитации в соответствии со стандартом ISO/IEC 17021-1:2015.
Новая аккредитация позволяет AZSTAND предоставлять услуги по сертификации в нефтяной, химической и пищевой промышленности в соответствии с международными стандартами.
Это будет способствовать не только повышению конкурентоспособности местных предприятий, но и укреплению их экспортного потенциала.
