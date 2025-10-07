Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    AZPROMO упростит выход азербайджанского текстиля на мировые рынки

    Бизнес
    • 07 октября, 2025
    • 12:00
    Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) намерено содействовать сертификации азербайджанской текстильной продукции для упрощения выхода на международные рынки.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель исполнительного директора AZPROMO Турал Гаджилы на семинаре на тему "Развитие текстильного сектора и глобальная интеграция".

    По его словам, в ближайшее время AZPROMO окажет поддержку отечественным производителям в получении международных сертификатов соответствия.

    "Наличие таких сертификатов не только упростит доступ наших текстильных компаний к зарубежным рынкам, но и позволит повысить узнаваемость азербайджанского текстиля на международной арене", - отметил Турал Гаджилы.

