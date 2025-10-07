AZPROMO Azərbaycanın tekstil məhsullarının dünya bazarlarına çıxışını asanlaşdıracaq
Biznes
- 07 oktyabr, 2025
- 13:27
Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyi (AZPROMO) ölkənin tekstil məhsullarının beynəlxalq bazarlara çıxışını asanlaşdırmaq üçün onların sertifikatlaşdırılmasına kömək etmək niyyətindədir.
"Report" xəbər verir ki, bunu AZPROMO-nun icraçı direktorunun müavini Tural Hacılı "Tekstil sektorunun inkişafı və qlobal inteqrasiya" mövzusunda keçirilən seminarda bildirib.
Onun sözlərinə görə, yaxın vaxtlarda AZPROMO yerli istehsalçılara beynəlxalq uyğunluq sertifikatlarının alınmasında dəstək göstərəcək.
"Bu cür sertifikatların olması tekstil şirkətlərimizin xarici bazarlara çıxışını asanlaşdırmaqla yanaşı, həm də Azərbaycanın tekstil məhsullarının beynəlxalq səviyyədə daha yaxşı tanınmasına imkan verəcək", - T.Hacılı qeyd edib.
