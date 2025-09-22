AZPROMO и Всемирный экономический форум подписали соглашение о партнерстве
Бизнес
- 22 сентября, 2025
- 16:00
Агентство по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Всемирный экономический форум (ВЭФ) подписали Соглашение об ассоциативном центре партнерства (членстве).
Как сообщает Report, это произошло в рамках I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF-2025), проходящего в Баку.
Документ подписали исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев и руководитель политики и сообщества по международной торговле и инвестициям ВЭФ Мэтью Стефенсон.
Соглашение предусматривает расширение связей в сфере международной торговли и инвестиций, а также увеличение возможностей стратегического сотрудничества.
