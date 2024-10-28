Azexport будет экспортировать азербайджанские товары в Шри-Ланку и Индию

Интернет-портал Azexport.az, являющийся оператором Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, и MeetUp Networking Club запустили проект по экспорту азербайджанских товаров на рынки Шри-Ланки и Индии.

Интернет-портал Azexport.az, являющийся оператором Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, и MeetUp Networking Club запустили проект по экспорту азербайджанских товаров на рынки Шри-Ланки и Индии.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, с этой целью проведена встреча с представителем компании-импортера на Шри-Ланке Тани Шайеном.

На встрече проведены переговоры в направлении внедрения производимой в Азербайджане агропромышленной и пищевой продукции в торговые сети Шри-Ланки и Индии.

Глава Azexport Айхан Гадашов провел онлайн-презентацию азербайджанских товаров, далее была проведена дегустация сельскохозяйственной продукции Азербайджана.

Планируется продолжить встречи с представителями компании-импортера в садах компаний, работающих в аграрном секторе, и на предприятиях, занимающихся производством продуктов питания.

Заинтересованные в сотрудничестве в данном направлении предприниматели могут подать свои предложения через портал azexport.az и MeetUp Networking Club.