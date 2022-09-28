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AzerTelecom и Kazakhtelecom подписали меморандум о стратегическом партнерстве по Транскаспийскому проекту

AzerTelecom и Kazakhtelecom подписали меморандум о стратегическом партнерстве по Транскаспийскому проекту В рамках проходящего в Астане международного технологического форума “Digital Bridge” ведущие телекоммуникационные компании Азербайджана и Казахстана AzerTelecom и Kazakhtelecom подписали меморандум о стратегическом партнерстве по проекту прокладки оптико
Бизнес
28 сентября 2022 г. 17:42
AzerTelecom и Kazakhtelecom подписали меморандум о стратегическом партнерстве по Транскаспийскому проекту

В рамках проходящего в Астане международного технологического форума “Digital Bridge” ведущие телекоммуникационные компании Азербайджана и Казахстана AzerTelecom и Kazakhtelecom подписали меморандум о стратегическом партнерстве по проекту прокладки оптико-волоконной линии связи по дну Каспийского моря.

Как передает Report, документ предусматривает стратегическое партнерство между двумя операторами в рамках проекта Транскаспийской оптико-волоконной линии связи по маршруту Азербайджан-Казахстан.

AzerTelecom, входящий в NEQSOL Holding, является ведущим оператором связи Азербайджана и обеспечивает подключение страны к международной сети Интернет.

Kazakhtelecom является крупнейшей телекоммуникационной компанией Казахстана и имеет статус национального оператора связи.

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Версия на азербайджанском языке Фото“AzerTelecom” və “Kazakhtelecom” TransXəzər layihəsi üzrə strateji tərəfdaşlıq haqqında memorandum imzalayıb

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