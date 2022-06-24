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Azеrsun Holdinq: После пожара в Сумгайыте проблем с производством не было

Azеrsun Holdinq: После пожара в Сумгайыте проблем с производством не было ООО Azеrsun Holdinq не столкнулся с какими-либо проблемами в связи с производством продукции после пожара, произошедшего в апреле в промышленном парке Azеrsun в поселке Гаджи Зейналабдина Тагиева в Сумгайыте.
Бизнес
24 июня 2022 г. 13:16
Azеrsun Holdinq: После пожара в Сумгайыте проблем с производством не было

ООО Azеrsun Holdinq не столкнулся с какими-либо проблемами в связи с производством продукции после пожара, произошедшего в апреле в промышленном парке Azеrsun в поселке Гаджи Зейналабдина Тагиева в Сумгайыте.

Об этом, отвечая на вопрос Report, сказал главный исполнительный директор Azersun Holding Саваш Узан на бизнес-форуме Азербайджан-Черноморский банк торговли и развития.

"Правда, мы понесли определенные потери из-за пожара. Однако даже в день пожара производство не останавливалось, и сегодня продолжается. Завод работает в полную силу", - отметил он.

С.Узан внес ясность в вопрос страховой выплаты из-за пожара: "Как вы знаете, мы были застрахованы, наш холдинг обратился за страховой выплатой. Это вопросы занимают некоторое время. Сперва должно быть оглашено официальное заключение. Сейчас мы ждем результатов, чтобы потом рассматривать вопрос компенсации".

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Версия на азербайджанском языке "Azərsun Holdinq": "Sumqayıtdakı yanğından sonra problemimiz olmayıb"

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