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"Азерхалча" и производитель удобрений AZCHEMCO начали сотрудничество

"Азерхалча" и производитель удобрений AZCHEMCO начали сотрудничество Компании "Азерхалча" и "AZCHEMCO" начали сотрудничество в сфере популяризации национальной культурной ценности - ковров за пределами страны.
Бизнес
20 сентября 2023 г. 17:39
Азерхалча и производитель удобрений AZCHEMCO начали сотрудничество

Компании "Азерхалча" и "AZCHEMCO" начали сотрудничество в сфере популяризации национальной культурной ценности - ковров за пределами страны.

Как передает Report, в рамках партнерства компания "Азерхалча" будет производить лимитированные экземпляры ковров с эмблемой компании AZCHEMCO. В будущем компания планирует презентовать данные ковры своим партнерам, среди которых большое количество международных крупных компаний и ассоциаций.

Основными задачами ОАО "Азерхалча", основанному указом Президента Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым (5 мая 2016 года), является сохранность и развитие культурного наследия Азербайджана при развитии, производстве и экспорте ковров и ковровых изделий. Данная приверженность мастерству перекликается с фразой "Əllərinizə sağlıq", которая символизирует уважение к творческому процессу ковроткачества и проявляется в великолепии ковров ручной работы, в вдохновляющих стихотворных произведениях и непревзойденных кулинарных шедеврах.

ООО AZCHEMCO генерирует идеи и проекты в сферах поддержки норм и стандартов в области безопасности пищевых продуктов в стране на основании международных требований, улучшения обеспечения безопасными и качественными продуктами питания, повышения безопасности и качества пищевых продуктов, конкурентоспособности и экспортного потенциала страны, производства удобрений и средств защиты растений, а также проведения информационно-просветительских мероприятий по их правильному использованию.

Данная инициатива компаний является хорошим методом популяризации национального достояния - азербайджанских ковров.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Azərxalça” ilə “AZCHEMCO” əməkdaşlığa başlayıb

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