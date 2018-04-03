AzerGold и Университет АДА подписали меморандум о сотрудничестве

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ ЗАО AzerGold и Университет АДА в целях поддержки карьерной подготовки студентов, а также внесения вклада в профессиональное развитие кадров, осуществление студенческих и других исследовательских проектов подписали меморандум о сотрудничестве.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AzerGold.

На состоявшейся в Университете АДА встрече ректор Университета Хафиз Пашаев и председатель Совета правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов провели широкий обмен мнениями вокруг сотрудничества, а также выразили свою уверенность, что совместная деятельность будет успешной для обеих сторон.

Отметим, что меморандум охватывает сотрудничество с Фондом и "Центром управления карьерой" Университета АДА, организацию для сотрудников ЗАО AzerGold программ по повышению квалификации, а также осуществление совместных исследовательских проектов.

В целях обеспечения устойчивого и стабильного развития цветной металлургии AzerGold придает важное значение укреплению кадрового потенциала. В рамках осуществляемых в этом направлении мероприятий ЗАО активно сотрудничает в различных направлениях с Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности.