Азербайджан направил странам-членам ВТО новые предложения для переговоров

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Правительство Азербайджана направило странам-членам Всемирной торговой организации (ВТО) новые предложения - ответы на интересующие их вопросы в рамках переговоров по вступлению в эту организацию.

Об этом сказал Report заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

«На данном этапе переговоры со странами-членами ВТО проводятся посредством переписки. Они направляют нам свои предложения, мы отвечаем», - сказал М.Мамедгулиев.

Дата очередной встречи в Женеве с членами Всемирной организации, по его словам, еще не установлена, не смотря на то, что Азербайджану предлагается ускорить переговорный процесс.

“Для азербайджанского правительства главным является качество переговоров, соответствие достигнутых договоренностей критериям экономического развития, получение льгот, предусмотренных для стран в статусе развивающейся страны», - сказал замминистра.

Азербайджан ведет переговоры по четырем основным направлениям – по товарам (тарифы на сельскохозяйственную и промышленную продукцию), в сфере торговли услугами, усовершенствования законодательства (приведения его в соответствии с требованиями ВТО) и поддержки сельского хозяйства (субсидирование).

Напомним, что по предложению секретариата ВТО Азербайджан на данном этапе продолжает переговоры по вступлению страны в эту организацию на двусторонней основе. До сих пор встреча азербайджанской делегации с рабочей группой ВТО сопровождалась, как двусторонними переговорами со странами-членами организации, так и многосторонними переговорами по сельскому хозяйству.

В ходе последней встречи, в декабре 2018 года, были проведены только двусторонние переговоры с Японией, Бразилией, Норвегией и другими странами, в первую очередь по вопросам обеспечения взаимного доступа к рынкам товаров и услуг.

Азербайджан приступил к переговорам со странами-членами ВТО в 2004 году.

В настоящее время страна находится в процессе переговоров с 13 странами. На сегодня уже завершены переговоры и подписаны протоколы с Турцией, Султанатом Оман, Объединенными Арабскими Эмиратами, Грузией и Кыргызстаном. Азербайджан находится на стадии подписания протоколов с Китаем и Молдовой.

Напомним, что Азербайджан за последнее время осуществил целый ряд реформ, в том числе принял 12 стратегических дорожных карт для развития экономики, внес изменения в регулирование сферы торговли, в системе импортных таможенных тарифов, усовершенствовал торговую и логистическую инфраструктуру. Ожидается, что реализация дорожных карт будет служить основой для успешного присоединения Азербайджана к ВТО. Соответственно, только после получения предварительных результатов от проводимых в стране экономических реформ, что ожидается до 2020 года, возможна будет интенсификация переговоров и завершение процесса вступления Азербайджана в ВТО.

Отметим, что Азербайджан имеет статус наблюдателя при Всемирной торговой организации с 1997 года. Рабочая группа по Азербайджану при секретариате ВТО была создана 16 июля 1997 года.

Илаха Мамедли