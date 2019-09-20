Азербайджанец стал победителем внутреннего акселератора российского банка

Среди победителей внутреннего акселератора одного из крупнейших российских банков – Сбербанка, есть стартап PayZakat, который был разработан азербайджанцем Бехнамом Гурбанзаде.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, проект внутреннего акселератора — это намерение Сбербанка поработать со стартапами, находящимися на совсем ранней стадии развития.

Проект PayZakat представляет собой платформу для сбора и перевода средств на аккредитованные благотворительные проекты в мусульманском мире. Стартап предоставляет людям подробную и своевременную информацию о том, куда расходуются средства пожертвовавших.

Руководитель совместного акселератора Сбербанка и 500 Startups Наталья Магидей назвала этот проект одним из самых успешных, поддерживаемых Сбербанком.