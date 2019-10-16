 Наверх

Азербайджанские предприниматели приняли участие на ярмарке цветов в Колумбии

​Азербайджанские предприниматели приняли участие на ярмарке цветов в К

Азербайджанские предприниматели приняли участие на ярмарке цветов "Профлора", которая проходила в столице Колумбии, Боготе. 

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Колумбии в Азербайджане, визит предпринимателей состоялся по приглашению дипмиссии этой страны в Баку. 

Азербайджанские предприниматели выразили свою заинтересованность в сотрудничестве со столь крупным рынком. 

Отметим, что азербайджанские компании импортируют из Колумбии в основном такие цветы как роза, гвоздика, хризантема, орхидея и гладиолус и другие.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!