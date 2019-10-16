Азербайджанские предприниматели приняли участие на ярмарке цветов в Колумбии

Азербайджанские предприниматели приняли участие на ярмарке цветов "Профлора", которая проходила в столице Колумбии, Боготе.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Колумбии в Азербайджане, визит предпринимателей состоялся по приглашению дипмиссии этой страны в Баку.

Азербайджанские предприниматели выразили свою заинтересованность в сотрудничестве со столь крупным рынком.

Отметим, что азербайджанские компании импортируют из Колумбии в основном такие цветы как роза, гвоздика, хризантема, орхидея и гладиолус и другие.