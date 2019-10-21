Азербайджанские предприниматели приглашены на бизнес-форум “Колумбия в Шанхае”

Посольство Колумбии пригласило представителей бизнеса из Азербайджана принять участие в организованном компанией Procolombia бизнес-форуме "Колумбия в Шанхае", в котором будут участвовать более 300 предпринимателей из разных отраслей.

Как сообщили Report в посольстве, форум пройдет с 12 по 15 ноября 2019 года в Китае, где также примут участие компании-экспортеры из разных регионов Колумбии.

Бизнес-форум” Колумбия в Шанхае "предоставляет возможность для компаний из разных секторов принять участие в мероприятии, которое охватывает различные отрасли промышленности, от агробизнеса до производства одежды и аксессуаров.

На форуме будет уделено особое внимание сельскохозяйственной промышленности (фрукты, мясо, какао, кофе, шоколад и т.д).

Бизнес-форум также предоставляет возможность ознакомиться с последними достижениями науки в фармацевтической отрасли, а также новыми нутрицевтическими, химическими препаратами.

Форум также является ключевой площадкой для промышленных предприятий, где они смогут ознакомиться с техникой (инструменты, сельхозтехника), различной мебелью и изделиями из дерева (мебель для дома и дизайн).

В рамках форума будут проводиться различные семинары на такие темы, как E-commerce Panel Alibaba, E-commerce Digiant Global Beijing Co, 2open the China E-commerce, LANCEEC и т.д. Одной из самых важных тем станет “Открытие бизнеса и регистрация бизнеса в Китае”, где компаниям будет предоставлена информация о возможностях ведения бизнеса в Китае. Также будет затронута тема логистики между Азией и Колумбией.