Азербайджан занял второе место по импорту украинского сахара

Азербайджан в 2018-2019 маркетинговом году занял второе место по импорту сахара из Украины.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Укрцукор".

С сентября 2018 года по август 2019 года украинские производители экспортировали в Азербайджан 74 тысячи тонн сахара, что на 72,1% больше по сравнению с показателем годом ранее (43 тысячи тонн).

Всего за этот период украинские производители экспортировали 409 800 тонн сахара на общую в 144,3 миллиона долларов, что почти на 27% меньше чем в прошлом году - 564 тысяч тонн.

Лидером по импорту украинского сахара остается Узбекистан, но отгрузки в эту страну существенно сократились - с 210 тысяч до 96 тысяч тонн.

На третьем месте разместился Таджикистан - 36 тысяч тонн.

По словам заместителя председателя правления "Укрцукор" Русланы Яненко, в следующем сезоне на внутреннем рынке сахар может подорожать из-за трех факторов: роста цен на Лондонской бирже, мирового дефицита и сокращения производства в Украине.

"Серьезным конкурентом [Украины] в следующем сезоне может стать Россия, которая ожидает перепроизводство сладкого песка и, соответственно, борьба за рынки Средней Азии будет более ожесточенной", - заявила эксперт.