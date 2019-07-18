​Азербайджан является крупнейшим импортером автомобилей из Грузии

В прошлом году Азербайджан стал крупнейшим импортером автомобилей из Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в исследовании финансово-инвестиционной компании Galt&Taggart в сфере автомобильного бизнеса.

Грузия 71% новых автомобилей экспортирует в Азербайджан, 14,9% - Армению и 6,4% - ОАЭ.

В 2018 году из Грузии импортированы автомобили общей стоимостью 409 млн долларов, из них 190 млн долларов или 47% пришлось на Азербайджан.

Средняя стоимость проданных в ОАЭ автомобилей составила 56,3 тыс. долларов, в Армению - 3 500 долларов. Азербайджан занимает промежуточное положение в этом рейтинге. Средняя стоимость импортируемых из Грузии автомобилей равна 14,6 тыс. долларов.

Наиболее продаваемыми являются автомобили марки Toyota (2878). Второе и третье место занимают соответственно Lexus (677) и Audi (130).