Азербайджан стал одним из главных импортеров шоколада из России

Азербайджан в первом квартале 2019 года закупил российские шоколадные изделия общей стоимостью 12 млн долларов, что составляет 9% российского экспорта.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, это на 29% больше показателя аналогичного периода 2018 года.

В целом в первом квартале 2019 года российский экспорт шоколада и изделий из него вырос на 4% (или на 5,6 млн долларов) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 142 млн долларов.

География экспорта данного вида продукции охватила 57 стран, ключевыми из которых стали: Казахстан, Китай, Республика Беларусь и Азербайджан. На долю данных рынков сбыта пришлось 52% российского экспорта шоколадных изделий.

Экспорт шоколада в Казахстан в первом квартале 2019 года составил 28 млн долл. США (19% российского экспорта данного вида продукции), что на 15% больше показателя аналогичного периода 2018 года.

Поставки в Китай составили 19 млн долларов (14% российского экспорта), что на 12% больше показателя аналогичного периода 2018 года.

Экспорт на рынок Республики Беларусь уменьшился на 27% и составил 14 млн долларов (10% российских поставок).