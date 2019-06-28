Азербайджан увеличил доходы от экспорта метанола более чем в 9 раз

В январе-мае текущего года Азербайджан экспортировал метанол на 23,9 млн долларов.

Как сообщает Report, объем экспорта метанола увеличился в годовом сравнении более чем в 9 раз.

В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составил 2,6 млн долларов.

Отметим, что за отчетный период в Азербайджане было произведено 145,1 тыс. тонн метанола. Объем производства метанола увеличился в годовом сравнении в 7,2 раза.

Следует отметить, что производство метанола осуществляется на метаноловом заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), расположенном в Гарадагском районе.

Метаноловый завод сдан в эксплуатацию в 2013 году, передан под управление ООО SOCAR Methanol с 2016 года, а с августа 2017 года стал собственностью компании. Максимальная производительность завода составляет 650-700 тысяч тонн в год.