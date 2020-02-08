Азербайджан примет участие в международном инвестиционном форуме во Франции

Во французском городе Канны 10-13 марта этого года пройдет международный инвестиционный форум MIPIM-2020

Как сообщает Report, Азербайджан на мероприятии представит Государственный нефтяной фонд (SOFAZ).

В форуме примут участие свыше 6300 инвесторов из ста стран, задействованных в сфере имущества, розничной торговли, здравоохранения, спорта, логистики и промышленности, и 600 официальных лиц.

Форум MIPIM, являющийся самым авторитетным и крупным в мире форумом недвижимости, предлагает непосредственный выход на источники капитала и проводит презентации новых проектов и достижений мирового рынка.

Форум проводится с 1989 года.