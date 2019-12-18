​Азербайджан планирует производство органической одежды

В будущем Азербайджан планирует производить и экспортировать органическую одежду.

Как сообщает Report, об этом рассказал председатель Общественного объединения производителей и экспортеров экологически чистой продукции (AOPE) Эмин Алиев на конференции "Потенциал производства и экспорта органической продукции нашей страны" в Баку.

"Мы будем экспортировать экологически чистые продукты под брендом Made in Azerbaijan. В мире на нее высокий спрос", - сказал он.

По словам Э.Алиева, в Азербайджане существуют условия для производства органического хлопка: "Это позволит экспортировать в будущем органическую одежду. Наша главная задача - просвещение. Это касается производителей экологически чистой продукции. Как правило, люди под органической продукцией понимают сельскохозяйственные продукты, следует знать, что это еще и продукты переработки".