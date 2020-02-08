Азербайджан планирует цифровизацию таможенного транзита с 4 странами

76 стран, подписавшие "TIR Конвенцию" – глобальную таможенную транзитную систему ООН, с целью упрощения внешней торговли и беспрепятственного передвижения грузов вдоль границ 5 февраля текущего года пришли к соглашению осуществлять операции через онлайн интермодальную систему eTIR.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, новая система обеспечит ежегодно скоростное пересечение границ 1-3,5 млн грузовых машин.

Реализация интермодального проекта между Азербайджаном, Грузией, Казахстаном и Украиной со стороны организации, которая с 2017 года осуществляет пилотный проект в рамках eTIR между Ираном и Турцией, Грузией и Турцией, находится на стадии обсуждения, а проект eTIR между Азербайджаном и Ираном - на стадии подготовки.

Напомним, что система eTIR, которая используется 34 тыс. транспортными и логистическими компаниями, сокращает время, потраченное в погранично-пропускных пунктах до 80%, траты – до 38%.