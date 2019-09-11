Азербайджан и Свердловская область России подписали три документа о сотрудничестве

В среду в Баку в рамках бизнес-встречи между Азербайджаном и Свердловской областью Российской Федерации подписано три документа.

Как передает Report, подписаны соглашение между правительством Свердловской области и правительством Азербайджана об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической и иных сферах, меморандум о сотрудничестве между ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» и Бакинским государственным университетом, а также договор о сотрудничестве между Уральским федеральным университетом имени первого Президента России Б.Н. Ельцина и Азербайджанским университетом языков.