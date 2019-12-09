Замминистра экономики: Азербайджан и Россия подписали свыше 200 документов

Между Россией и Азербайджаном существует стратегическое сотрудничество.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Ниязи Сафаров на заседании азербайджано-российской межправительственной комиссии в Баку.
По его словам, на сегодняшний день между двумя странами подписаны свыше 200 документов, охватывающих различные сферы.
"Азербайджан является важнейшим торговым партнером России в регионе. На Азербайджан приходится 45% товарооборота России в регионе Южного Кавказа. Торговые связи между странами развиваются день ото дня. Россия занимает первое место по объему экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана", - сказал Сафаров.
Aqşin RafiqoğluАвтор новости