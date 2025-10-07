Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Предприниматели в Азербайджане получили 610 документов о поощрении инвестиций

    Бизнес
    • 07 октября, 2025
    • 15:37
    Предприниматели в Азербайджане получили 610 документов о поощрении инвестиций

    Министерство экономики Азербайджана выдало более 610 документов о поощрении инвестиций на различные проекты.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник сектора Департамента промышленности министерства Вусал Багиров на семинаре по развитию текстильной отрасли в Баку.

    По его словам, выданные документы предусматривают инвестиции на сумму свыше 7,4 млрд манатов и создание более 40 тысяч рабочих мест.

    "Механизм инвестиционных поощрений применяется с 2016 года. В его рамках предприниматели получают семилетние налоговые льготы", - добавил представитель министерства.

    Кроме того, по его словам, согласно соответствующему решению Кабинета министров, предусмотрено освобождение от НДС импорта ряда основных средств, техники и оборудования. Около 25 % позиций из этого списка приходится на текстильную отрасль.

    инвестиции текстильная промышленность МСП
    Azərbaycan sahibkarları indiyə qədər 600-dən çox investisiya təşviqi sənədi alıb

    Последние новости

    16:42

    В Азербайджане работают над освобождением исламских финансовых операций от НДС

    Финансы
    16:36

    Украина получит от Эстонии более 150 боевых роботов THeMIS

    Другие страны
    16:34

    AL BARAKA Bank: Главным приоритетом в исламском финансировании должно стать лицензирование

    Финансы
    16:33

    Эрдоган поделился постом в связи с Саммитом ОТГ в Габале

    Внешняя политика
    16:32

    В рамках саммита ОТГ подписано решение об инициировании формата "ОТГ+"

    Внешняя политика
    16:27
    Фото

    III Игры стран СНГ: В активе женской сборной Азербайджана по сабле серебро и бронза

    Командные
    16:23

    В Ташкенте 12 ноября пройдет Международный форум по мультимодальным перевозкам

    В регионе
    16:18

    В Мадриде рухнуло здание, есть пострадавший

    Другие страны
    16:13
    Фото
    Видео

    В Габале состоялся 12-й Саммит Совета глав государств ОТГ - ОБНОВЛЕНО-5

    Внешняя политика
    Лента новостей