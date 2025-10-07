Предприниматели в Азербайджане получили 610 документов о поощрении инвестиций
- 07 октября, 2025
- 15:37
Министерство экономики Азербайджана выдало более 610 документов о поощрении инвестиций на различные проекты.
Как сообщает Report, об этом заявил начальник сектора Департамента промышленности министерства Вусал Багиров на семинаре по развитию текстильной отрасли в Баку.
По его словам, выданные документы предусматривают инвестиции на сумму свыше 7,4 млрд манатов и создание более 40 тысяч рабочих мест.
"Механизм инвестиционных поощрений применяется с 2016 года. В его рамках предприниматели получают семилетние налоговые льготы", - добавил представитель министерства.
Кроме того, по его словам, согласно соответствующему решению Кабинета министров, предусмотрено освобождение от НДС импорта ряда основных средств, техники и оборудования. Около 25 % позиций из этого списка приходится на текстильную отрасль.