Предприниматели в Азербайджане получили 610 документов о поощрении инвестиций

Министерство экономики Азербайджана выдало более 610 документов о поощрении инвестиций на различные проекты.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник сектора Департамента промышленности министерства Вусал Багиров на семинаре по развитию текстильной отрасли в Баку.

По его словам, выданные документы предусматривают инвестиции на сумму свыше 7,4 млрд манатов и создание более 40 тысяч рабочих мест.

"Механизм инвестиционных поощрений применяется с 2016 года. В его рамках предприниматели получают семилетние налоговые льготы", - добавил представитель министерства.

Кроме того, по его словам, согласно соответствующему решению Кабинета министров, предусмотрено освобождение от НДС импорта ряда основных средств, техники и оборудования. Около 25 % позиций из этого списка приходится на текстильную отрасль.