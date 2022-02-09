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Азербайджанский стартап приобретен иностранной компанией

Азербайджанский стартап приобретен иностранной компанией Азербайджанский стартап Nextsale был приобретен иностранной компанией.
Бизнес
9 февраля 2022 г. 15:46
Азербайджанский стартап приобретен иностранной компанией

Азербайджанский стартап Nextsale был приобретен иностранной компанией.

Как сообщает Report, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики Орхан Мамедов проинформировал о поддержке и услугах, оказываемых стартапам.

Было отмечено, что продажа стартапа Nextsale за рубеж будет иметь мотивационный характер, стимулируя других местных стартап - компаний: “Современные технологии позволяют в короткие сроки расширить бизнес, выйти на новые рынки и увеличить обороты”.

O. Мамедов отметил, что микро- и малым предпринимателям выдается соответствующий сертификат, освобождающий их на 3 года от налога на прибыль и прибыль по доходам от инновационной деятельности.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani startup sold to foreign company
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan startapı xarici şirkət tərəfindən satın alınıb

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