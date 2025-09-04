Азербайджанский производитель шин может быть ликвидирован

ОАО "Азершин" проведет в 11:00 22 октября очередное общее собрание акционеров

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы.

Согласно информации, собрание состоится по адресу: г. Баку, Наримановский район, улица Араз, 8.

В повестку собрания входят обсуждение вопроса о его ликвидации в связи с отсутствием деятельности, а также другие вопросы, предусмотренные Гражданским кодексом.

Компания "Азершин" создана в 2005 году. Ее уставный капитал составляет 1,789 млн манатов.