    Азербайджанский производитель шин может быть ликвидирован

    • 04 сентября, 2025
    • 15:30
    Азербайджанский производитель шин может быть ликвидирован

    ОАО "Азершин" проведет в 11:00 22 октября очередное общее собрание акционеров 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы.

    Согласно информации, собрание состоится по адресу: г. Баку, Наримановский район, улица Араз, 8.

    В повестку собрания входят обсуждение вопроса о его ликвидации в связи с отсутствием деятельности, а также другие вопросы, предусмотренные Гражданским кодексом.

    Компания "Азершин" создана в 2005 году. Ее уставный капитал составляет 1,789 млн манатов.

    ликвидация предприятие
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Azərbaycanın şin istehsalçısı ləğv oluna bilər

