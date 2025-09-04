Азербайджанский производитель шин может быть ликвидирован
Бизнес
- 04 сентября, 2025
- 15:30
ОАО "Азершин" проведет в 11:00 22 октября очередное общее собрание акционеров
Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы.
Согласно информации, собрание состоится по адресу: г. Баку, Наримановский район, улица Араз, 8.
В повестку собрания входят обсуждение вопроса о его ликвидации в связи с отсутствием деятельности, а также другие вопросы, предусмотренные Гражданским кодексом.
Компания "Азершин" создана в 2005 году. Ее уставный капитал составляет 1,789 млн манатов.
