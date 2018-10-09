Азербайджанские товары представлены в Катаре

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ 1-ая Международная выставка товаров открылась в Дохе, столице Катара.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство экономики.

Азербайджанские товары представлены на выставке при поддержке министерства, организации посольства Азербайджана в Катаре и AZPROMO.

Выставка собрала участников из десяти стран. Свои товары представляют 18 азербайджанских компаний, действующих в пищевой, текстильной, промышленной, дизайнерской и других областях.

Выставка завершит свою работу завтра.