    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду золотых слитков

    Бизнес
    • 03 сентября, 2025
    • 10:52
    Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду золотых слитков

    Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте Азербайджана пресекли попытку незаконного ввоза в страну золотых слитков.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

    В ходе досмотра гражданина Азербайджана, прибывшего рейсом Дубай-Баку, были обнаружены 10 золотых слитков марки Pamp общим весом 712 граммов.

    По факту проводится расследование.

    контрабанда золотые слитки ГТК Международный аэропорт Гейдар Алиев
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Azərbaycanda gömrük nəzarətindən gizlədilən qızıl külçələr aşkarlanıb

    Последние новости

    11:26

    Агентство: Онлайн-продажи билетов на автобусные маршруты выросли вдвое

    Инфраструктура
    11:23

    Путин и Ким Чен Ын после официальных переговоров продолжают беседу тет-а-тет - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    11:12

    В России военный самолет совершил аварийную посадку

    Другие страны
    11:10

    Назначен новый советник министра здравоохранения

    Здоровье
    11:09

    ASCO осуществила очередную выплату купона по облигациям

    Финансы
    11:09

    В Измире потерпел крушение учебный самолет, пилот погиб

    В регионе
    11:02

    В Турции перевернулся пассажирский автобус, пострадали около 30 человек

    В регионе
    10:53

    Афганистан мобилизовал спецназ для помощи пострадавшим от землетрясения

    Другие страны
    10:52

    Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду золотых слитков

    Бизнес
    Лента новостей