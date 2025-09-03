Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду золотых слитков
Бизнес
- 03 сентября, 2025
- 10:52
Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте Азербайджана пресекли попытку незаконного ввоза в страну золотых слитков.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.
В ходе досмотра гражданина Азербайджана, прибывшего рейсом Дубай-Баку, были обнаружены 10 золотых слитков марки Pamp общим весом 712 граммов.
По факту проводится расследование.
